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    • 21.11.2021 17:06
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? CTE 2021 cezaevi izninde son durum…

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle 2020 yılından bu yana izinli sayılan açık cezaevi mahkumlarının cezaevlerine ne zaman, hangi tarihte geri döneceği merak konusu oldu. Son gelişmeler yakından takip edilirken yapılan son dakika açıklamalar da araştırılıyor. Peki Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? CTE 2021 açık cezaevi izinlerinde son durum nedir? 60 bin mahkum için farklı bir karar çıkmazsa tarih belirlendi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? CTE 2021 cezaevi izninde son durum nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koranavirüs salgını dolayısıyla açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020 itibariyle evlerine gönderilen mahkumların ne zaman cezaevine geri dönecekleri merak edilmeye başlandı. 9 kez ertelenen bu süreç için tarih açıklaması geldi, herhangi bir değişiklik olmazsa açık cezaevi izinlerinin sona ereceği tarih duyuruldu.

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Son dakika açıklamasına göre, izinli olduğu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek. Salgın nedeniyle cezalarının son 1 yılını açık cezaevinde geçirme hakkını kazanan ve izinli olanların cezaevine dönmemesi için düzenleme 5. Yargı Paketi'ne eklendi.

    11 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili açıklama yapıldı.

    "7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.

    Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

    -Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

        -Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,

        -Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

        -Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

        30 KASIM'DA SONA ERECEK

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

        "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
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