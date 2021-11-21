İYİ Partili Durmuş Yılmaz, gece yarısı döviz kuru ile oynamaya kalktı! Fakat yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı

İYİ PARTİ'nin ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz, bir tweet attı. "Bu gece önemli şeyler olacak. İzleyin" diye palavra salladı. Türkiye ayağa kalktı.

Fakat hiçbir şey olmadı. Yalanı ortaya çıkan Yılmaz, "Yanılmışım, özür dilerim" açıklamasını yaptı. Akşener de yalan rüzgarına sessiz kaldı.

BÖYLE SİYASET İYİ Mİ!

Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine sövmesini izledi. Kendisi de "Yavşak" dedi. Şimdi ise ekonomi danışmanının kur oyununa destek verdi.

İYİ PARTİ-HDP EL ELE

Durmuş Yılmaz'ın yalanına ilk sahip çıkan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu: Bu gece olağanüstü şeyler olacak...