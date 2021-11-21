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    HDP'den yalancı eser siyaseti (Güncel haberler)

    HDP Milletvekili Dersim Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde hiç Kürtçe eser olmadığını iddia etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy da bakanlığın bastığı Kürtçe eserleri, HDP’li milletvekillerinin masasına bırakarak cevap verdi. Dağ, bu hareket karşısında ne yapacağını bilemedi.

    HDP’den yalancı eser siyaseti

    HDP Milletvekili Dersim Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde hiç Kürtçe eser olmadığını iddia etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy da bakanlığın bastığı Kürtçe eserleri, HDP'li milletvekillerinin masasına bırakarak cevap verdi. Dağ, bu hareket karşısında ne yapacağını bilemedi.

    TERÖR, PENÇE İLE PARÇALANIYOR
    TSK'nın     başlattığı pençe harekatlarında 7 ay bitti. Kuzey Irak'ta ve yurt içinde terörün nefesini kesmekte kararlı olan komandolar, gece gündüz hainlerin inlerine operasyon düzenledi. Bu süre içinde 831 teröristi etkisiz hale getirdi. 1407 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale geldi.

    HİÇBİR İTTİFAKTA YER ALMADIK
    DEVA     Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı sık sık bir araya geldi. Yakın temas içinde olmasına rağmen, hiç görüşmemiş gibi bunu inkar etti: Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız.

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    Haberler Güncel HDP'den yalancı eser siyaseti (Güncel haberler)
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