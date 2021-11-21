İYİ Parti, CHP ve HDP'den spekülasyon ittifakı! İşte Durmuş Yılmaz'ın Resmi Gazete manipülasyonunun şifreleri...





İYİ Parti ile HDP arasında gizli bir ittifak var. Perde arkasında yaşanan bir ittifak var. Bu ittifakın ortakları hemen devreye girdi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu dedi ki; 'Sizce ne olabilir?'

"SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER"

İlerleyen saatlerde bütün dikkatler Resmi Gazete'ye odaklandı. Resmi Gazete'nin sitesine erişim yapılamaz oldu. Devreye Meral Akşener girdi. Sanki Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete'yi engelliyormuş gibi bir tutum segileyerek 'Gündüz huzur yok' gibi cümleler kurdu.