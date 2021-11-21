Algı operasyonunda da ittifaklar! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandal Resmi Gazete iftirasına CHP ve HDP'den destek geldi!

Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dile getirdiği 'Resmi Gazete' iddiasını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Gergerlioğlu açıklamasında, 'Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz 'bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' dedi' sözlerini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve bazı CHP'li isimler de bu paylaşımın ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalar yaptı.
İYİ Partili Yılmaz Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" dedi.