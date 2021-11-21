Algı operasyonunda da ittifaklar! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandal Resmi Gazete iftirasına CHP ve HDP'den destek geldi!

İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Mesela İYİ Parti "kurmayları" cuma gecesi hem uyumadılar hem de milleti ayakta uyuttular!

Fitili, belirsizlik yüklü piyasalara ve tedirgin vatandaşa, kendinden emin " felaket tüyoları" veren Durmuş Yılmaz ateşledi:

"Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz!"

Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Gergerlioğlu, CHP'nin ağır topları da gece boyunca mesai yapıp bu balonu şişirdiler.

Trolden hallice yandaş gazeteciler, gevşek Youtuber'lar ve Habertürk gibi TV kanalları da ellerindeki benzin bidonlarıyla "teyakkuza" geçtiler.

Öyle ki, Resmi Gazete'nin sayfasını kilitleyecek kadar.

Peki sonra ne oldu?

Ne olacak?

Memlekette ataması yapılan müftüler olduğunu öğrendik, vay be!

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!