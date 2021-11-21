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    • 21.11.2021 08:56
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    • 21.11.2021 09:04
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    Algı operasyonunda da ittifaklar! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandal Resmi Gazete iftirasına CHP ve HDP'den destek geldi!

    İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın Cuma gecesi bir paylaşımı ortalığı karıştırdı. Bu andan itibaren tüm gözler Resmi Gazete'ye çevrilirken, konuyla ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP'li isimlerden açıklama geldi. Yılmaz'ın Resmi Gazete iddiaları gece yarısı gerçekleşmezken Yılmaz, özür dilemek zorunda kaldı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Bu meselenin öyle "Öpeyim de geçsin" diyerek geçiştirilemeyeceğini en iyi bilen isimlerden biri, bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapmış Yılmaz olsa gerek. Zira hukuk dilinde bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç” dedi.

    Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dile getirdiği 'Resmi Gazete' iddiasını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Gergerlioğlu açıklamasında, 'Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz 'bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' dedi' sözlerini söyledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve bazı CHP'li isimler de bu paylaşımın ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalar yaptı.

    İYİ Partili Yılmaz Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, 'Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak.' ifadelerine yer verdi.

        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor." dedi.

        RESMİ GAZETE SPEKÜLASYONU SONA ERDİ
        Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından ortaya çıkan spekülasyon da sona erdi.

        DURMUŞ YILMAZ: ÖZÜR DİLERİM
        İYİ Partili Durmuş Yılmaz daha sonra özür mesajı yayınlayarak şunları söyledi; Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar MB yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00 den sonra yapıldığı; hafta içinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın Para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine Sn Erdoğan'ın Grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle, Bakanın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim.

            Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bu meselenin öyle "Öpeyim de geçsin" diyerek geçiştirilemeyeceğini en iyi bilen isimlerden biri, bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapmış Yılmaz olsa gerek.
            Zira hukuk dilinde bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç" dedi.

            İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
            Mesela İYİ Parti "kurmayları" cuma gecesi hem uyumadılar hem de milleti ayakta uyuttular!
            Fitili, belirsizlik yüklü piyasalara ve tedirgin vatandaşa, kendinden emin " felaket tüyoları" veren Durmuş Yılmaz ateşledi:
            "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz!"
            Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Gergerlioğlu, CHP'nin ağır topları da gece boyunca mesai yapıp bu balonu şişirdiler.
            Trolden hallice yandaş gazeteciler, gevşek Youtuber'lar ve Habertürk gibi TV kanalları da ellerindeki benzin bidonlarıyla "teyakkuza" geçtiler.
            Öyle ki, Resmi Gazete'nin sayfasını kilitleyecek kadar.
            Peki sonra ne oldu?
            Ne olacak?
            Memlekette ataması yapılan müftüler olduğunu öğrendik, vay be!

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            Haberler Güncel Algı operasyonunda da ittifaklar! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandal Resmi Gazete iftirasına CHP ve HDP'den destek geldi!
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