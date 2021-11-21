Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısı'na telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısı'na telefonla bağlandı. Partililere önemli mesajlar yolladı...

ŞU anda, yaklaşık 1,5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu yapılan danışma meclisi toplantılarımızın ne kadar önemli olduğu malumunuzdur. Hele hele Gümüşhane'miz için bu çok çok farklılık arz ediyor ve şimdi de inşallah Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane, Bayburt çok daha farklı noktaya gelecek.

HİÇ endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız. Yeter ki siz Gümüşhane'mizi her zaman olduğu gibi çok çok farklı müstesna bir şekilde inşallah 2023'e hazırlayın.

2023'TE Cumhur İttifakı olarak Gümüşhane'den silme çıkmaya kararlı mıyız? Bu malum takıma da gereken dersi vermeye de hazır mıyız?

2023'TE ben inanıyorum ki Gümüşhane ve Bayburt gayet başarılı bir netice alacaktır. Sesiniz daha güçlü çıkacaktır...

4.4 MİLYON LİRAYI BAĞIŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti. Toplam 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan vazgeçti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Erdoğan'ın 29 Temmuz 2016 tarihli konuşmasındaki, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve davalarımı geri çekiyorum" açıklamasına atıfta bulunuldu.