Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 dava ve 4.4 milyon TL'den vazgeçti

17 DAVADAN FERAGAT ETTİ

Erdoğan, 17 davadan feragat ederek talep edilen toplam 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan da vazgeçmiş oldu. Geri çekilen davalarda, Kılıçdaroğlu'nun 2011-2016 yılları arasında Meclis grup toplantılarda, mitinglerde ve toplantılarda yaptığı çeşitli konuşmalarda Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri konu edilmişti. Davalardaki tazminat talebi tutarları ise 10 bin ile 1 milyon lira arasında değişti. En yüksek tutar olan 1 milyon lira tazminat 3 ayrı davada talep edilirken, dava konularını Kılıçdaroğlu'nun Reyhanlı'daki patlamada ve Uludere'deki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sorumlusu olarak Erdoğan'ı göstermesi, terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye'ye gönderme suçlaması ile namus ve şeref kavramları kullanılarak yapılan hakaret içerikli ifadeler oluşturdu.