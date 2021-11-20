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    • Güncel
    • 20.11.2021 18:31
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    • 20.11.2021 18:37
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    Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada Bahçeli ile 50+1 zirvesi, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve asgari ücrete zam var

    Başkan Erdoğan 22 Kasım Pazartesi günü Kabine’yi topluyor. Gündemde Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın teması ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50+1 sistemi zirvesi de olacak. Ayrıca son yapılan toplantıda faizleri düşüren Merkez Bankası'nın kararı da ele alınacak. 2022 yılı için işveren ve işçi ile Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formül olacak.

    Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor!

    Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüsle mücadele de istişare edilecek. 2 haftanın ardından gerçekleşen toplantıda gündem hayli yoğun.


    İSTİHBARAT RAPORLARI
    Toplantıda son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.



    BAHÇELİ İLE 50+1 ZİRVESİ
    Son olarak Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.



    ABD İLE KRİTİK TEMAS
    Geçtiğimiz hafta ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de masada olacak.

    F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.



        ASGARİ ÜCRET VE FAİZ İNDİRİMİ
        Merkez Bankası PPK tarafından alınan faiz indirmi kararı da ekonomik gelişmeler başlığı altında görüşülecek.

        2022 yılı için işveren ve işçi ile Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formül olacak.



        KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
        Tüm bunların yanı sıra koronavirüsle mücadele de Kabine'nin bir diğer konusu olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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        Bursa estetik görünüme kavuşuyor
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada Bahçeli ile 50+1 zirvesi, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve asgari ücrete zam var
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