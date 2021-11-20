Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada Bahçeli ile 50+1 zirvesi, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve asgari ücrete zam var

Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüsle mücadele de istişare edilecek. 2 haftanın ardından gerçekleşen toplantıda gündem hayli yoğun.
İSTİHBARAT RAPORLARI
Toplantıda son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.
BAHÇELİ İLE 50+1 ZİRVESİ
Son olarak Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.
ABD İLE KRİTİK TEMAS
Geçtiğimiz hafta ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de masada olacak.
F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.