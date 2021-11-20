Son dakika! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ay içerisinde toplam 831 PKK'lı terörist imha edildi

Son dakika haberi... Komandolar, Pençe serisi harekatlar kapsamında 7 ay içinde 831 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntülerde zorlu arazide komandoların ilerleyişi dikkati çekti.
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor.
Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.
Pençe serisi harekatlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan faklı cins ve çapta 1281 silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmat ele geçiren komandolar, 1407 mağara ve sığınağı da kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcıyı da imha etti.
DAR TÜNELLERDEN GEÇİLEREK ULAŞILIYOR
Pençe serisi harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntüler de dikkati çekti.