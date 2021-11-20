Son dakika! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ay içerisinde toplam 831 PKK'lı terörist imha edildi

Pençe serisi harekatlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan faklı cins ve çapta 1281 silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmat ele geçiren komandolar, 1407 mağara ve sığınağı da kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcıyı da imha etti.

DAR TÜNELLERDEN GEÇİLEREK ULAŞILIYOR

Pençe serisi harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntüler de dikkati çekti.