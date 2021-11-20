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    • 20.11.2021 10:37
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    • 20.11.2021 10:48
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ateşle oynuyor! Küstah Türkiye açıklaması

    Türkiye'ye yönelik her zaman üst perdeden konuşan ve küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias skandal sözlerine devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorunuyle ilgili demeç veren Dendias, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" dedi.

    Nikos Dendias ateşle oynuyor!

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bölgesel konuları ele almak için Atina'da bir araya geldi.

    Dörtlü zirvede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Libya, Basra Körfezi ve Sahel konuları ele alındı. Ayrıca enerji işbirliği, pandemiyle mücadele, iklim değişikliği ve göç konularının da gündem maddeleri arasında bulunduğu açıklandı.

    BELARUS ANKARA'NIN TAKTİKLERİNİ KOPYALIYORMUŞ

    Yunanistan Dışişleri bakanı Dendias zirvede yaptığı konuşmada "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" dedi. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlu tutan Dendias, göçmenlerin jeopolitik baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmasını da bu tehditler arasında saydı. Dendias, Belarus'un Polonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın taktiklerini kopyaladığını söyledi.

        SİLAH SATMAYIN ÇAĞRISI YAPTI

        Yunanistan ve Fransa dışişleri bakanları dörtlü zirve öncesinde de iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması başta olmak üzere bölgesel konuları görüşmek için biraraya geldi.

        Dendias ikili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada da İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı olarak eleştirdi. Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin "Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulunan ülkelere silah satışında bulunmamaları" gerektiğini söyledi.

        UÇAK GEMİSİ VE DENİZALTI PROJELERİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yapmıştı.

        Görüşme sonrasında Erdoğan İspanyol-Türk ilk ortak uçak gemisinin denize indirildiğini, bunun daha büyüğünü yapma konusunda mutabık kalındığını söyleyerek "Büyük ölçekliyi daha sonra yapacağız. Değerli dostumla da mutabıkız inşallah. Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca değerli dostum arkadaşımla bunları konuştuk. Savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var İHA-SİHA-Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var ve İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak" demişti.
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        Haberler Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ateşle oynuyor! Küstah Türkiye açıklaması
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