Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ateşle oynuyor! Küstah Türkiye açıklaması

Dendias ikili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada da İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı olarak eleştirdi. Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin "Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulunan ülkelere silah satışında bulunmamaları" gerektiğini söyledi.

UÇAK GEMİSİ VE DENİZALTI PROJELERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yapmıştı.

Görüşme sonrasında Erdoğan İspanyol-Türk ilk ortak uçak gemisinin denize indirildiğini, bunun daha büyüğünü yapma konusunda mutabık kalındığını söyleyerek "Büyük ölçekliyi daha sonra yapacağız. Değerli dostumla da mutabıkız inşallah. Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca değerli dostum arkadaşımla bunları konuştuk. Savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var İHA-SİHA-Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var ve İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak" demişti.