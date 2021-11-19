‘Helalleşeceğiz’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!





KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

28 Şubat mağdurlarıyla ilgili helalleşme çıkışı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği yasasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne iptal dilekçesini vermeye gidenler arasında olduğunu gösteren skandal fotoğrafı da ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği yasağını iptal ettirmek için başvururken mutlu olduğu ve güldüğü görülüyor. 27 Şubat 2008 yılında Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraf karesi tarihe tanıklık yaparken, sosyal medyada ise 13 yıl önce çekilen fotoğraf karesi paylaşılarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriliyor.