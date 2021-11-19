'Ören Bayan' cinayetinde katile borusu kesme cezası

CEZAYI KABUL ETTİ

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti. Öldürülen Karako çiftinin çocukları İzzet Karako ve Raika Kamhi adına davaya katılan avukatlar da sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Sanık Fakhodjon Yusupova, "Cezamı kabul ediyorum. Boruyu ben kesmiştim, eşim arabadaydı" dedi. Sanık Gulbakhor Yusupova da eşinin söylediği gibi boru kesme olayında suçsuz olduğunu savundu.