'Ören Bayan' cinayetinde katile borusu kesme cezası

77 yaşındaki Jak Karako ile 69 yaşındaki eşi Georgia Karako 22 Ağustos 2014 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu. Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçundan yargılanmış ve ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Katil çiftin, cinayet işledikleri evde doğalgaz borusunu kesip, "genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri" için yargılandıkları dava da karara bağlandı.
CEZAYI KABUL ETTİ
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti. Öldürülen Karako çiftinin çocukları İzzet Karako ve Raika Kamhi adına davaya katılan avukatlar da sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Sanık Fakhodjon Yusupova, "Cezamı kabul ediyorum. Boruyu ben kesmiştim, eşim arabadaydı" dedi. Sanık Gulbakhor Yusupova da eşinin söylediği gibi boru kesme olayında suçsuz olduğunu savundu.
SON SÖZLERİ
Sanık çifte, karar öncesi son sözleri soruldu. Her ikisi de "Takdir mahkemenindir" ifadesini kullandı.