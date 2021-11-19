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    • 19.11.2021 21:16
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    2022 KPSS ne zaman? ÖSYM - Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınav takvimi…

    Gündemde yoğun bir şekilde 2022 KPSS ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından her yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans eğitim türlerine göre belirli tarihlerde düzenlenen KPSS sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yılsonu yaklaşırken Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı araştırmalar da başladı. Peki Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2022 KPSS sınav takvimini yayınladı mı?

    takvim.com.tr
    2022 KPSS ne zaman?

    2022 KPSS ne zaman? ÖSYM - Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınav takvimi açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarının 2022 yılında hangi tarihlerde düzenleneceği merak edilenler arasında yer aldı. Peki ÖSYM sınav takvimini yayınladı mı? İşte ayrıntılar...

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    ÖSYM, 2022 KPSS sınav tarihi ve başvurular için tarihi açıklamadı, açıkladığında haberimizde yer alacaktır.

    KPSS NEDİR?

    KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

    Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.

        KPSS sınavına girecek olan kişiler ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarıdır. Tabii elbette lise mezunu olmak gerekir.

        KPSS TÜRLERİ NELERDİR?

        KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

        - KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

        - KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

        - Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.
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