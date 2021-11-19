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    AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı yoksa yüzyüze mi olacak? AÖL sınav tarihi

    Lise eğitimini uzaktan tamamlayan binlerce kişi AÖL sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılacak olan öğrencileri koronavirüs nedeniyle online mı yoksa yüzyüze mi gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki AÖL sınav tarihi belli oldu mu? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl öğreniliyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖL sınavı ne zaman?

    AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı yoksa yüzyüze mi olacak? AÖL sınav tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler sınav tarihi için heyecanlı bekleyişe başladı ve bir yandan da sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    AÖL SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

    İşte merak edilenler;

    AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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