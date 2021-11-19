AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı yoksa yüzyüze mi olacak? AÖL sınav tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler sınav tarihi için heyecanlı bekleyişe başladı ve bir yandan da sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.
İşte merak edilenler;
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.