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    • Güncel
    • 18.11.2021 14:10
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    • 18.11.2021 14:10
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    Başkan Erdoğan’ı hedef alan Fransız derginin yöneticilerinin yargılanmasına başlandı

    Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli görsele ilişkim derginin 3 yöneticisi ve 1 karikatürist hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

    Charlie Hebdo dergisi davası başladı

    Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Başkan Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı katıldı. Sanıklardan derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit duruşmaya katılmadı.

    Hakim Osman Efendioğlu'nun dava dosyasına gelen belgeleri okumasının ardından Başkan Erdoğan'ın avukatı söz alarak söz konusu şahıslardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Ara kararını açıklayan mahkeme katılma talebini kabul ederek, sanıkların açık kimlik, adres bilgilerinin ve savunmalarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen yurt dışı istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına, sanıkların kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi halinde savunmalarının alınması için işlem yapılmasına karar verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan’ı hedef alan Fransız derginin yöneticilerinin yargılanmasına başlandı
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