KADES uygulamasına uluslararası ödül!

"Akdeniz ülkelerinin parlamentolarından oluşan Akdeniz Asamblesi, bugün özellikle aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik önlemleri içeren ülkelere ve onların izlenmesinden elde edilen sonuçlara yönelik bir ödül verdiler. 7 ülkeye çeşitli dallarda ödül verdiler. Türkiye de bu dallardan bir tanesi olan ve mobil uygulama olan KADES yani 'kadına şiddete karşı destek hattı' olarak nitelendirdiğimiz KADES'ten ödülünü almış oldu."

Akdeniz ülkelerinin bu konudaki tecrübelerini paylaştığını belirten Soylu, "Yaklaşık 2 milyon 780 bin kadın, şu ana kadar KADES uygulamasını telefonuna indirdi. Yaklaşık şu ana kadar da 248 bin ihbar geldi. Bunun 248 binine de gidildi, 138 binini hakikaten kadına yönelik ve aile içi şiddete yönelik, şiddete ait ihbardı ve buna müdahale edildi. Elbette ki bütün bunları, bu uygulamanın nasıl olduğunu paylaştık. Türkiye'de 5 resmi dilde bu uygulama devam ediyor." diye konuştu.

"2019'DAN BUGÜNE KADAR 308 BİN KOLLUK BİRİMİMİZE EĞİTİM VERİLDİ"

Aile, adalet, içişleri, sağlık, milli eğitim bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla beraber 75 maddelik eylem planını 2019'da yürürlüğe koyduklarını dile getiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İllerde valilerin başkanlığında izleme ve müdahale komisyonunun oluştuğunu, bazı ilçelerde de bunun yapıldığını, yine bu bakanlıklarla müteşekkil ortak bir izleme komitesinin Ankara'da kurulduğunu ve takip edildiğini belirttik. Bin 102 polis merkezinde ve jandarmada aile içi şiddete ve kadına karşı şiddete yönelik suçları önleme büro amirliklerinin kurulduğunu, 2019'dan bugüne kadar 308 bin kolluk birimimize sadece bu konuda eğitim verdiğimizi ve bu eğitimleri sürekli olarak güncellediğimizi söyledik.