TAKVİM'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Helalleşmeye Atatürk Kültür Merkezi'nden başla

2013'te Gezi olayları patladı. İllegal örgütler Taksim'e çıktı. AKM'yi terör posterleriyle donattı. Bütün projelere engel olmaya kalktı. Kemal bey de onların yanında yer aldı.

Ancak Recep Tayyip Erdoğan durmadı. Hem muhalefeti, hem üst aklı devre dışı bıraktı. Dev eserleri Cumhuriyet'e kazandırdı. TAKVİM de her şeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Helalleşmeye Atatürk Kültür Merkezi'nden başla... Yandaki listeyi de gezi için sakla.

MANŞETE SIĞMAYAN YÜZLERCE ESER VAR! BUGÜN GEZİYE BAŞLASA 2023'E KADAR BİTİREMEZ

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