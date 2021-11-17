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    TAKVİM'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Helalleşmeye Atatürk Kültür Merkezi'nden başla

    2013'te Gezi olayları patladı. İllegal örgütler Taksim'e çıktı. AKM'yi terör posterleriyle donattı. Bütün projelere engel olmaya kalktı. Kemal bey de onların yanında yer aldı. Bu sebeple TAKVİM'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Helalleşmeye Atatürk Kültür Merkezi'nden başla.

    Kemal Bey’i geziye davet ediyoruz!

    2013'te Gezi olayları patladı. İllegal örgütler Taksim'e çıktı. AKM'yi terör posterleriyle donattı. Bütün projelere engel olmaya kalktı. Kemal bey de onların yanında yer aldı.

    Ancak Recep Tayyip Erdoğan durmadı. Hem muhalefeti, hem üst aklı devre dışı bıraktı. Dev eserleri Cumhuriyet'e kazandırdı. TAKVİM de her şeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Helalleşmeye Atatürk Kültür Merkezi'nden başla... Yandaki listeyi de gezi için sakla.

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    Haberler Güncel TAKVİM'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Helalleşmeye Atatürk Kültür Merkezi'nden başla
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