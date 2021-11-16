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    • 17.11.2021 01:41
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    • 17.11.2021 01:42
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    HDP'li eski belediye başkanı ve FETÖ'cü bir kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

    Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçmaya çalışan HDP'li eski belediye başkanı, terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan işadamı ile Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

    HDP’li ile FETÖ’cü Yunan’a kaçarken enselendi!

    HDP'li eski belediye başkanı, terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı.

    BİR FETÖ BİR HDP'Lİ BİR DE TERÖR FİNANSÖRÜ
    Yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y, diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. ve üçüncü kişinin de aranan FETÖ şüphelisi N.A. olduğu belirlendi.

    Gözaltına alınan H.Y. ile A.A'nın Adıyaman, N.A'nın da Antalya terörle mücadele şubesi ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi.

    H.Y, 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırmıştı.

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