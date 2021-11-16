Doğu Perinçek'ten "helalleşme" yorumu: Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımız ile birlikte! Kılıçdaroğlu, Kemalist devrimi yıkmak istiyor

Kutuplaşma siyaseti güden CHP'nin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı "helalleşme yolculuğuna" çıkma kararı aldığını duyuran Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.
PERİNÇEK'TEN ÇARPICI AÇIKLAMA: PKK İLE ANLAŞTI
Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz "helalleşme" çıkışı birçok siyasi tarafından tepkiyle karşılanırken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CHP lideri hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ulusal Kanal'da gündemi değerlendiren Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına ilişkin "Esas etken artık Kılıçdaroğlu PKK ile tam bir işbirliği kararı aldı. HDP ile işbirliği Türkiye'yi parçalama programıdır." dedi.
Perinçek, "Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımızın kişiliğinde Kemalist devrime sarılıyor. Çünkü o o mevzide savaşıyor. Ama vatan bütünlüğüne karşı ABD ile birlikte PKK'nın yanında mevzilenenler de Kemalist devrimi yıkmak zorunda. Sahte Atatürkçülüklerle bugüne kadar idare etti ama artık idare edemeyeceği bir yere geldi. Artık doğrudan doğruya hafızalarda, bilinçlerde Kemalist devrimi ortadan kaldırma noktasına geldi." şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU 'HELALLEŞME' LİSTESİNİ AÇIKLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' listesini açıklayarak, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" demişti.
AK PARTİ'Lİ ÖZKAN: CHP'NİN HERKESTEN TEK TEK ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına ilişkin, "CHP'nin özellikle Gazi Mustafa Kemal'den sonra neler yaptığına bakacak olursak, herkesten tek tek özür dilemesi gerekir" dedi.