İstanbullunun çilesi bitmiyor! İstanbulkart'ı olan da olmayan da mağdur! Kartı olan yükleme yapamıyor, olmayan toplu taşımaya binemiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2.5 yıldır bakımını yapmadığı İstanbulkart makineleri bozulmaya başladı. Binlerce vatandaş seyahat edebilmek için kart bulamadığı için dert yandı. Birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarılar dikkat çekiyor.

İBB iştiraki BELBİM tarafından 1 Kasım'da 1 milyon 500 bin adet İstanbulkart ihalesi yapılmasına rağmen henüz ihale sonucu yayımlanmadı. Teklif değerlendirmenin tamamlanmış olmasına rağmen yönetimin sonuç ilanını yayımlamaması, kartların kim ve hangi şirket tarafından ne kadar maliyetli alındığının görülememesi de kafalarda soru işareti bıraktı.