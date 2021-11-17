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    • 17.11.2021 09:45
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    • 17.11.2021 09:49
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    İstanbullunun çilesi bitmiyor! İstanbulkart'ı olan da olmayan da mağdur! Kartı olan yükleme yapamıyor, olmayan toplu taşımaya binemiyor

    CHP'nin yeniden İBB'nin başına geçmesinin ardından başlayan çile İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Uzun bir süredir bakımı yapılmayan İstanbulkart makineleri birer birer arızalanmaya başladı. Arızalı makineler nedeniyle kartlarına yükleme yapmak isteyen İstanbullular makineler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarılar dikkat çekiyor.

    İstanbullunun çilesi bitmiyor! İstanbulkart’ı olan da olmayan da mağdur

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2.5 yıldır bakımını yapmadığı İstanbulkart makineleri bozulmaya başladı. Binlerce vatandaş seyahat edebilmek için kart bulamadığı için dert yandı. Birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarılar dikkat çekiyor.

    İBB iştiraki BELBİM tarafından 1 Kasım'da 1 milyon 500 bin adet İstanbulkart ihalesi yapılmasına rağmen henüz ihale sonucu yayımlanmadı. Teklif değerlendirmenin tamamlanmış olmasına rağmen yönetimin sonuç ilanını yayımlamaması, kartların kim ve hangi şirket tarafından ne kadar maliyetli alındığının görülememesi de kafalarda soru işareti bıraktı.

    VATANDAŞ PERİŞAN
    Toplu taşımada kullanılan biletmatiklere para yüklemek isteyen İstanbulluların çilesi de bitmek bilmiyor. Sürekli arızalı ve kapalı olan biletmatikler nedeniyle kart yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.

    Özellikle metrolarda bulunan İBB'ye ait İstanbulkart satış ve dolum noktalarının birçoğunun servis dışı olması nedeniyle ortaya çıkan görüntülerle beraber İstanbullular servis dışı olan makinelerin bir an önce tamir edilmesini bekliyor.
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    Haberler Güncel İstanbullunun çilesi bitmiyor! İstanbulkart'ı olan da olmayan da mağdur! Kartı olan yükleme yapamıyor, olmayan toplu taşımaya binemiyor
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