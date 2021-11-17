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    • 17.11.2021 09:51
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    • 17.11.2021 09:51
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    Mehmet Sait Kanbur kimdir, kaç yaşında? MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur nereli, serveti ne kadar?

    Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturdu. Çin'deki yatırımının zarar görmemesi gerekçesiyle Uygurlara salon vermediği iddia edilen Mehmet Sait Kanbur'un Çin radyosuna verdiği röportajı sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Kullanıcılar Twitter'da 'BoykotMado' hashtagi açarak tepki yağdırdı. Sosyal medyada yayılan videosunda Mehmet Sait Kanbur'un, " İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim." ifadelerini kullandığı görüldü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Mehmet Sait Kanbur kimdir, kaç yaşında? MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur nereli, serveti ne kadar?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mehmet Sait Kanbur kimdir, kaç yaşında? MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur nereli, serveti ne kadar?

    Sosyal medya Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'u konuşuyor. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Mehmet Sait Kanbur'un Çin'de yatırımının zarar görmemesi nedeniyle Uygurlara salon vermediği ileri sürüldü. Bu haberlerin ardından sosyal medyada Mehmet Kanbur'a tepkiler yağdı. Kullanıcılar 'BoykotMado' hashtagi açarak Mado'yu boykot etti. Bu gelişmeler üzerine, Mehmet Sait Kanbur'un hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Mehmet Sait Kanbur kimdir, kaç yaşında? MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur nereli, serveti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    MEHMET SAİT KANBUR KİMDİR?

    Mehmet Sait Kambur Mado Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

    MADO HAKKINDA

    MADO, Türkiye'de yaklaşık 300, dünya çapında birçok ülkede satış noktası bulunan bir Türk dondurma ve pasta markasıdır. Marka adını iki kelimeden alır: Firmanın kurulduğu şehrin eski adı olan "Maraş" ve "Dondurma"

        1850 yılında Yaşar Kanbur tarafından kurulmuştur. Dondurma dükkanı 1991'den sonra zincir haline geldi. Türkiye'de 305'ten fazla restoran ve kafeye sahip olup ayrıca Melbourne ve Sidney, Avustralya; Hollanda, Dubai, Beyrut, Güney Kore, Kıbrıs, Çin, Tayvan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Irak, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan ve Berlin'de şubeleri bulunmaktadır.

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        Etkinliğin düzenleyicilerinden Doç. Dr. Erkin Emet, basın açıklamasının Mado'nun sahibi Mehmet Kanbur'un telefonuyla iptal edildiğini duyurmuştu.

        Emet, yaptığı açıklamada, "Öğrendiğimize göre Mado'nun patronu Mehmet Kanbur Dubai'den telefon açıp, 'Bizim şubemizde Uygurların etkinliği yapılmasın, Çin'deki işlerimiz zarar görür' demiş" diye konuşmuştu.
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        Haberler Güncel Mehmet Sait Kanbur kimdir, kaç yaşında? MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur nereli, serveti ne kadar?
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