Sosyal medya Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'u konuşuyor. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Mehmet Sait Kanbur'un Çin'de yatırımının zarar görmemesi nedeniyle Uygurlara salon vermediği ileri sürüldü. Bu haberlerin ardından sosyal medyada Mehmet Kanbur'a tepkiler yağdı. Kullanıcılar 'BoykotMado' hashtagi açarak Mado'yu boykot etti. Bu gelişmeler üzerine, Mehmet Sait Kanbur'un hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Mehmet Sait Kanbur kimdir, kaç yaşında? MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur nereli, serveti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!