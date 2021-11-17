MADO kimin, sahibi kimdir? MADO boykot olayı nedir? MADO sahibi ne dedi? Tepki çeken Çin açıklaması!

Sosyal medyadaki bir röportajında Mehmet Sait Kanbur'un "Beyler ben Çinliyim. İnsanın iki tane vatanı olur. Bir doğduğu yer, bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de karnımı doyuruyorsam Çinliyim" sözleri tepki topladı. Uygur Türklerinin etkinliklerini de Çin Çin Peki, MADO kimin, sahibi kimdir? MADO boykot olayı nedir? MADO sahibi ne dedi? Çin açıklaması nedir? İşte detaylar...

MADO KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'dur. Yaptığı açıklamalarla ve Uygur Türklerinin toplantısını son anda iptal ettirdiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki toplamıştır.

İşte Mado hakkında;