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    • Güncel
    • 17.11.2021 15:06
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    • 17.11.2021 15:11
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yaptıkları Azerbaycan topraklarına terör saldırısıdır" dedi.

    Türkiye’den net mesaj: Azerbaycan yalnız değildir

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili "Türkiye, can Azerbaycan'ı yalnız bırakmaycaktır" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptıklarının terör saldırısı olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptıklarının terör saldırısı olduğunu söyledi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: Azerbaycan yalnız değildir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın attığı adımlara bakalım. Bölgenin istikrarı için çok önemli projeler hayata geçirildi. Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan'ın tutumu ise daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına sızarak Azerbaycan askerlerine saldırıda bulundular. Bu bir yandan da terör saldırısıdır. Bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Hiçbir zaman bir netice getirmeyecek.

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