Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili "Türkiye, can Azerbaycan'ı yalnız bırakmaycaktır" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptıklarının terör saldırısı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptıklarının terör saldırısı olduğunu söyledi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: Azerbaycan yalnız değildir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın attığı adımlara bakalım. Bölgenin istikrarı için çok önemli projeler hayata geçirildi. Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan'ın tutumu ise daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına sızarak Azerbaycan askerlerine saldırıda bulundular. Bu bir yandan da terör saldırısıdır. Bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Hiçbir zaman bir netice getirmeyecek.