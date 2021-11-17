Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), ilk açıklamasında İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD: Saat 15.40'ta merkezüssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

#DEPREM: Düzce'de saat 15.40'ta 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 17, 2021

Büyüklük 5.0 (Mw)

Yer: Düzce - Merkez

Tarih: 17/11/2021 - 15:40:15 (TS)

Enlem: 40.8448 (K)

Boylam: 31.0316 (D)

Derinlik: 18.02 (KM)

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı:

"Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Düzce Valisi ise yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.