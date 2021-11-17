Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekmişti.
HERKES TEPKİ GÖSTERDİ FETÖ'CÜLER SEVİNDİ
Türkiye'de tehdit ve negatif siyaset dilinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu konu FETÖ'cü hainlere gelince 'umut kaynağı' oldu. Kutuplaşma ve ayrıştırma siyaseti ile Türk siyasetini olumsuz olarak yönlendirmeye çabalayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlere adeta göz kırparak; "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelirken, FETÖ'cüler ise sevince kapıldı.
Her fırsatta Türkiye'ye yönelik kara propagandaları ile bilinen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamalarını Twitter hesabından paylaşarak 'YETMEZ AMA EVET' dedi.
FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav da, 'Helalleşme' çıkışına sevinerek 'Kılıçdaroğlu başarabilecek mi?' temennisini paylaştı.