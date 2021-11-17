Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Önemli mesajlar verdi:

ÜLKEMİZ nüfusunun 3'te 1'inin gençlerden oluşması çok önemlidir. Gençlerimiz de çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor.

BİZİMLE beraber gençler 18 yaşında seçilme hakkını yakaladı, seçme hakkını yakaladı.

KARDEŞLERİM 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak siyasi irade ortaya koyacak.

ÖNÜMÜZDEKİ seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Gençlerimizin hayalleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kollarına sahip parti biziz.

KARDEŞLERİM bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Ben sizlere inanıyorum, sizlerle 2023'te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum.

BİZ kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine bürünmeyeceğiz. Değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. İşte bunun için diyorum ki gençler, bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil TEKNOFEST kuşağıdır.

FiKiRLERiYLE YOL GÖSTERDi



Başkan Erdoğan, Türk şiirinin büyük kalemi Sezai Karakoç'un vefatı üzerine mesaj yayınladı: Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuştu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.