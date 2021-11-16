Başkan Erdoğan'dan asrın projesi Kanal İstanbul için yeni imar talimatı: Evler 5 katlı olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'un her iki yakasında inşa edilecek yeni şehir alanı için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı olan projenin yaklaşık yüzde 52'sinin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluşması planlanırken, buna ilişkin imar planlama süreci tamamlandı. Bakanlık projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama sürecini ise 3 ay içinde tamamlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul çevresine kurulacak 500 bin nüfuslu yeni şehir için "Zemin artı dört, beş katlı yapılanma düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kanal İstanbul çevresinde kurulacak yeni şehir alanının çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar çalışmalarında sona geldi.
3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
İlk defa 2011 yılında Hükümet programına dahil olan İstanbul Boğazını kurtarma ve İstanbul'da beklenen olası depreme karşı dayanıklı yerleşim alanları güden Kanal İstanbul Projesi kapsamında imar hazırlık süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.
YÜZDE 52 YEŞİL ALAN
Gelecek yıl ihaleye çıkılması hedeflenen Kanal İstanbul'un etrafında yapılacak yeni şehir alanında İstanbul'da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanları yatay mimari anlayışıyla yapılacak. Yerleşim alanının yüzde 52'si yeşil alanlardan oluşacak projenin imar planlama süreci daha önce tamamlanırken, Bakanlık projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama sürecini ise 3 ay içinde tamamlayacak.