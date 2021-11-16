Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullanmasının ardından AK Parti harekete geçti.
AK Parti, pandemi sonrası ve küresel ısınma ile birlikte önemi daha artan enerji güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir yasa teklifi hazırlıyor. Elektrik faturalarından TRT ve enerji payının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin de içinde yer alacağı teklifte, 2022'de üretim bandına inecek elektrikli yerli otomobile dönük düzenlemeler bulunuyor.
TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK
Çalışılan torba taslağa göre, elektrik faturalarından TRT ve katkı payının kaldırılması ile birlikte vatandaşa yaklaşık 3 milyar liralık bir destek sağlanmış olacak. Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili değişikliklere gidilecek. Türkiye ulusal enerji planlaması yapılacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak.