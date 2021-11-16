TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK

Çalışılan torba taslağa göre, elektrik faturalarından TRT ve katkı payının kaldırılması ile birlikte vatandaşa yaklaşık 3 milyar liralık bir destek sağlanmış olacak. Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili değişikliklere gidilecek. Türkiye ulusal enerji planlaması yapılacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak.