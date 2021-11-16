Şair, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.







Başkan Erdoğan, merhum Karakoç'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.





Başkan Erdoğan'dan ağlatan Sezai Karakoç şiiri! ''Ey sevgili...''

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN, SEZAİ KARAKOÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şiirimizin zirve ismi 'İslam Medeniyetinin Dirilişi' davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.



İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şad eylesin."



İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SEZAİ KARAKOÇ PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şair, yazar fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük fikir adamı, şair Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, "'Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir.' Büyük fikir adamı, şair Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

