SON DAKİKA: TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiası: Kesinlikle ve asla kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiaları hakkında konuştu.
"LEKELEMEK İÇİN TEKRARLANIYOR"
Bakan Akar şunları söyledi: "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor."
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
AKDENİZ VE EGE'DE GÜÇLÜ OLAN BİZİZ
Batı'ya güvenerek sınır ihlali yapan Yunanistan'ı askeri olarak köşeye sıkıştırdıklarını belirten Akar, "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.
Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." dedi.