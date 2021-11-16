Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.240 personel, 80 operasyonel timi görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
OPERASYONUN İCRA EDİLECEĞİ BÖLGE
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.103 personel görev alıyor.