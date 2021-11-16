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    • Güncel
    • 16.11.2021 10:01
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    • 16.11.2021 10:28
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    PKK'ya bir dev operasyon daha! Eren Kış-4 1240 personelle başlatıldı

    Son dakika... Terör örgütü PKK'ya hem havadan hem karadan nefes aldırılmıyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)” Operasyonu başlatıldı.

    PKK’ya bir dev operasyon daha!

    Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.240 personel, 80 operasyonel timi görev alıyor.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

    OPERASYONUN İCRA EDİLECEĞİ BÖLGE

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.103 personel görev alıyor.

        Yapılan açıklamada şöyle denilmişti: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illernide "EREN KIŞ-3 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERCAN KURT (LİCE-SAĞGÖZE)" Operasyonu başlatıldı.

        Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.103) personel [(134) operasyonel tim] görev alıyor.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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