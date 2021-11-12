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    • Dünya
    • 13.11.2021 01:33
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    • 13.11.2021 01:37
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'yi hedef aldı: Türkiye Libya'daki güvenliği tehdit ediyor

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin kararlı duruşu ile dünyada söz sahibi olması Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'da varlığına ilişkin hadsiz sözler sarfetti. Macron, Türkiye ile Rusya'nın varlığının Libya'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek "Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli" dedi.

    İHA
    Macron Türkiye’yi hedef aldı!

    Türkiye'nin kararlı duruşu ile dünyada söz sahibi olması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti.

    Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde gerçekleşen Libya Zirvesi'nde, Libya'nın istikrarı ve seçim sürecine ilişkin konular ele alındı.

    Macron zirvede yaptığı konuşmada, Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun "tam desteğinin" altının çizildiğini dile getirdi.

    Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarının ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti.

    MACRON TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
    Konuşmasında, paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, Türkiye ve Rusya'nın "Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden" paralı askerlerini "gecikmeden" Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.

        "TÜRKİYE VE RUSYA GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"
        Macron, "Hafter kampında hizmet veren 300 paralı askerin dün geri çekileceğinin duyurulmasıyla ilk adım atılmış oldu. Fakat bu sadece başlangıç. Türkiye ve Rusya, varlığı ülkenin ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini ve askeri güçlerini de gecikmeden geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.
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