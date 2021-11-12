Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'yi hedef aldı: Türkiye Libya'daki güvenliği tehdit ediyor

Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarının ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti.

MACRON TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasında, paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, Türkiye ve Rusya'nın "Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden" paralı askerlerini "gecikmeden" Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.