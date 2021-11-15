Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle bir ederim" çıkışına PKK elebaşı Duran Kalkan bile inanmadı: "Çok şaşırtıcı"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, örgütün yayın organına verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil çıkışı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretine ilişkin konuştu.

"NALINA DA VURUYOR MIHINA DA VURUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız, söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözlerine değinen terörist Kalkan, "Bu Millet İttifakı nalına da vuruyor mıhına da vuruyor. Böyle bir siyaset izliyor." diyerek Millet İttifakı'nın kendilerini bir yandan desteklerken bir yandan da tehdit ettiğini ima etti.





"OLAYLAR ŞAŞIRTICI OLDU"

Kılıçdaroğlu'nun bu politikasının CHP içinde de rahatsızlıklara neden olduğunu öne süren terör örgütü elebaşı, "Ciddi bir durum. Böyle bir politika olmaz. Olaylar şaşırtıcı oldu." ifadesini kullandı.