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    • Güncel
    • 16.11.2021 10:24
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    • 16.11.2021 10:32
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    Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar öldürülen PKK'lı terörist sayısını açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

    AA
    Akar, öldürülen PKK’lı terörist sayısını açıkladı

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

    AKDENİZ VE EGE'DE GÜÇLÜ OLAN BİZİZ

    Batı'ya güvenerek sınır ihlali yapan Yunanistan'ı askeri olarak köşeye sıkıştırdıklarını belirten Akar, "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar öldürülen PKK'lı terörist sayısını açıkladı
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