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    • 16.11.2021 10:07
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    Son dakika: Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki ayrı olayda 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 44 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Bodrum’da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki ikinci göçmen olayında ise Yunan askerlerince Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İki olayda karaya çıkarılan 44 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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