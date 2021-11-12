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    • 12.11.2021 10:32
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    • 12.11.2021 10:34
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    FETÖ'nün TSK içindeki mahrem imamlarına İstanbul merkezli 4 ilde operasyon

    Son dakika haberine göre FETÖ'nün TSK içindeki mahrem imamlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonlarda toplamda 16 şüpheli yakalandı.

    FETÖ’nün TSK içindeki hücrelerine operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince 2012 Polis Akademisi giriş sınavına FETÖ/PDY örgütüne ait evlerde hazırlandığı tespit edilen kişiler ile örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında çeşitli görev alan 23 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

    İstanbul Gaziantep, Şırnak ve Erzurum illerinde yapılan operasyonlar sonucunda, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında Bylcok kullanıcılarının olduğu, aktif kamu personelleri ile, avukat, eczacı, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından şahıslar olduğu, tespit edildi.

    Gözaltına alınan kişilerin arasında TSK mahrem imamlarının yer aldığı, şüpheli şahısların bir çoğunun örgütsel iletişim modeline uygun ankesör/büfe hatlarından arandığı, tespit edildi. Firari olan şahsılar için yakalama çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün TSK içindeki mahrem imamlarına İstanbul merkezli 4 ilde operasyon
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