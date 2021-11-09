Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon! 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Çanakkale merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Çanakkale, Diyarbakır ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Yapılan operasyonlarda 2'si muvazzaf, 5'i eski askeri personel olmak üzere 7 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.