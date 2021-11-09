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    • Yaşam
    • 09.11.2021 21:43
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    • 09.11.2021 21:45
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    Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon! 7 gözaltı

    Son dakika haberleri... Çanakkale merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

    3 ilde FETÖ’ye operasyon!

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Çanakkale merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Çanakkale, Diyarbakır ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    7 GÖZALTI
    Yapılan operasyonlarda 2'si muvazzaf, 5'i eski askeri personel olmak üzere 7 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon! 7 gözaltı
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