İBB'den İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam!

İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu yine bir zam haberiyle gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlI Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.