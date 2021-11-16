İBB'den İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam!

İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu yine bir zam haberiyle gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlI Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.
İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İŞTE ÜRÜNLERİN ZAMLI FİYATLARI
Zamlarla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi.
SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI
iHE son olarak temmuz ayında bir zam yapmıştı. Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmek yüzde 25 zamlanmış ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükselmişti.