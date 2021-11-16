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    • 16.11.2021 19:43
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    • 16.11.2021 20:00
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    İBB'den İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam!

    Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlI Halk Ekmek ürünlerine zam yapıldı. İstanbulbul Halk Ekmek'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye çıkan zamlar geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Halk Ekmek ürünlerine zam!

    İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu yine bir zam haberiyle gündeme geldi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlI Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.

    İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

    İŞTE ÜRÜNLERİN ZAMLI FİYATLARI
    Zamlarla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi.

    SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI
    iHE son olarak temmuz ayında bir zam yapmıştı. Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmek yüzde 25 zamlanmış ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükselmişti.

        İBB'DEN ZAM AÇIKLAMASI
        İBB Sözcüsü Murat Ongun zamma ilişkin yaptığı açıkamada, "Bugün, gündelik hayatımıza etki edecek zamlar art arda geldi. İBB, Halk Ekmek'te de, şeker kullanılan diğer ürünlerde de 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak. Fiyat artışlarına direnmenin çok zorlaştığı günlerden geçiyoruz." dedi.

        İBB SON DÖNEMDE YAPTIĞI ZAMLAR
        İBB geçen yıldan bu yana zam üstüne zam sıraladı. Temmuz ayında, Halk Ekmek yüzde 25 zam yapan İBB Eylül'de İSKİ ile suya yüzde 15,62 zam yaptı. Ulaşımda tam bilete yüzde 15,7 zam gelirken, öğrenci bileti 14,7 zamlandı. Servis ücretleri ise yüzde 15 zamlandı. 2021 yılında da Hamidiye suya yüzde 45 zam yapıldı.
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