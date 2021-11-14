Türkiye'de 19 ilde 91 bin 432 kişi Bulgaristan seçimleri için oy kullandı





Ayrıca seçimler için 17 bin kişinin de sınır kapılardan geçerek Bulgaristan'a gittiği belirlendi.

Türkiye'de yaşayan 28 bin 838 çifte vatandaş, 11 Temmuz'da yapılan Bulgaristan'daki erken genel seçimler için oy kullanmıştı.

