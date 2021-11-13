CHP'li Nilüfer Belediyesi'nde makamlar eşe dosta: Başkan yardımcısı eşini Kentsel Tasarım Danışmanı olarak işe aldı!

Bursa'da uzun yıllardır "Gülümseyin Nilüferdesiniz" sloganını kullanan Nilüfer Belediyesi sloganının hakkını veriyor. Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve yardımcıları, ne kadar tanıdık ve akraba varsa hepsinin yüzünü maaş ve ek ödemelerle güldürüyor.