CHP'li Nilüfer Belediyesi'nde makamlar eşe dosta: Başkan yardımcısı eşini Kentsel Tasarım Danışmanı olarak işe aldı!

Bursa'da uzun yıllardır "Gülümseyin Nilüferdesiniz" sloganını kullanan Nilüfer Belediyesi sloganının hakkını veriyor. Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve yardımcıları, ne kadar tanıdık ve akraba varsa hepsinin yüzünü maaş ve ek ödemelerle güldürüyor.
Başkan Erdem'in başta kayınbiraderi olmak üzere çok sayıda yakını ve tanıdığını işe aldığı, yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin de Nilüfer Belediyesi'nde Kentsel Tasarım Danışmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.
25 BİN TL ÜZERİNDE MAAŞ ALIYOR
2019 yılında görkemli törenle dünya evine giren Ayradilli çifti Nilüfer Belediyesi'nden her ay toplamda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.