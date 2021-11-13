CIA ve MOSSAD'ın derin kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan

Başkan Erdoğan'ı 2023'te iktidardan indirmek amacıyla eski CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiyle kurulan Turkish Democracy Project-TDP'nin (Türk Demokrasi Projesi) finansörlüğünü Musevi sermayesinin önemli temsilcilerinden Thomas Scott Kaplan'ın yaptığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre düşünce kuruluşu kisvesiyle insan hakları, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi sözde Batılı değerlere atıfla Türkiye'de yönetim değişikliğini amaçlayan TDP, bunun için ekonomik ve sosyal istikrarsızlık oluşturmayı hedefliyor.
Nihai hedef ise Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısında kırılmalar oluşturarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden mevcut yönetimi yıpratıp, 2023 seçimlerinde yönetim değişikliği yapılması. Kuruluşun CEO'luğunu eski BM Büyükelçisi Mark D. Wallace üstlenirken, başkanlığını Eski İç Güvenlik Konseyi Bakanı Frances Townsend yapıyor. Danışma Konseyi üyeleri arasında ABD'li eski senatör Joseph Lieberman ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi eski Büyükelçi Alejandro D. Wolff gibi TDC'de bulunan isimler yer alıyor.
Bernard Henri Levy
'Derin kumpas'ı, tıpkı Yahudi milyarder George Soros'un kadife devrim operasyonları gibi organize eden Scott'ın, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD'li gruplara destek veren JFK (Justice For Kurds), yani Kürtler İçin Adalet adlı kuruluşun destekçisi olduğu da anlaşıldı. ABD doğumlu Kaplan, Fransız aktivist Bernard Henri Levy ile birlikte 2018'de JFK'yi New York'ta kurdu.
Bu kuruluş Kürtler'in bağımsız bir devlete sahip olmaları gerektiğini savunmaya yönelik politikalar üretiyor.