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    • 24.07.2020 02:09
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    ’li 'den skandal talep: müze olsun

    Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ’li Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi , “ tarafından Vakfı’na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim ’mız küçücük bir yer, İznik’in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun” ifadeleriyle skandal bir teklifte bulundu. SABAH'tan 'nın haberi...

    CHP’den skandal teklif!

    Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 'li Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi 'den skandal bir talep geldi.

    Ayradilli, İznik 'nin müze olmasını talep etti.

    İznik konsülünün değerli olduğunu belirten Ayradilli, Camii'nin müzeye dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

    "TEKRAR MÜZE OLSUN"
    Ayradilli mecliste şunları söyledi:

    "İznik konsülün toplandığı çok değerli bir mekân olan Ayasofya'nın da ibadetten çok daha fazla bir şekilde İznik'in turizmine kalkındırmak amacıyla artık başka camilerde ibadet olup oraya sadece müze olarak kullanılmasında bir de yarar vardır diyoruz. Çünkü o yıllarda bu Ayasofya İstanbul'da meşhur Ayasofya, Hacı Sofi Ayasofya, açılamadığı için baskılardan dolayı ki rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun."

    DAMLA KAYA / SABAH

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