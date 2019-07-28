Her fırsatta ağaç ve yeşil üzerinden algı yaratarak prim yapmaya çalışan CHP büyük bir skandala imza attı. CHP'nin Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sırf kendisine villa yaptırabilmek için bölgede bulunan onlarca ağaca kıydı.
İMARA KAPALI ÇIKTI!
CHP'li başkanın villa skandalı bununla da sınırlı kalmadı. Bşkan Turgay Erdem'in villası için inşaat yaptığı alanın imara da kapalı olduğu belirtildi.
CHP'DEN SES YOK!
Her fırsatta "doğaya en çok sahip çıkan parti biziz" diyerek prim yapma peşinde olan CHP yönetimi olaya sessiz kaldı. CHP'nin bu villa skandalına ne zaman dur diyeceği merak konusu!
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