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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 06:49

’li başkan imarsız alana villa yaptı, onlarca ağacı katletti

Nilüfer Belediye Başkanı , çok konuşulacak bir skandala imza attı. ’li Başkan Erdem, sırf kendisine villa yaptırabilmek için onlarca ağaca kıydı. Üstelik başkan Turgay Erdem'in inşaat yaptığı alanın da imara kapalı olduğu belirtildi.

Her fırsatta ağaç ve yeşil üzerinden algı yaratarak prim yapmaya çalışan büyük bir skandala imza attı. CHP'nin Nilüfer Belediye Başkanı , sırf kendisine villa yaptırabilmek için bölgede bulunan onlarca ağaca kıydı.

İMARA KAPALI ÇIKTI!
CHP'li başkanın villa skandalı bununla da sınırlı kalmadı. Bşkan Turgay Erdem'in villası için inşaat yaptığı alanın imara da kapalı olduğu belirtildi.

CHP'DEN SES YOK!
Her fırsatta "doğaya en çok sahip çıkan parti biziz" diyerek prim yapma peşinde olan CHP yönetimi olaya sessiz kaldı. CHP'nin bu villa skandalına ne zaman dur diyeceği merak konusu!

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