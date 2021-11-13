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    • 13.11.2021 07:59
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    • 13.11.2021 07:59
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    FETÖ’nün kumpasçı hakim ve savcılarına yeni dava

    Ergenekon davasında FETÖ'cülerin kumpasıyla yargılandığı ortaya çıkan İbrahim Özcan'ın şikayeti üzerine aralarında FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün de bulunduğu kumpasçılar için yeni bir dava açıldı.

    FETÖ’nün kumpasçı hakim ve savcılarına yeni dava

    Ergenekon davasında FETÖ'cülerin kumpasıyla yargılandığı ortaya çıkan İbrahim Özcan'ın şikâyeti üzerine eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Yönder, Nihat Taşkın, eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu'na yeni bir dava açıldı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yargılamanın Yargıtay'da yapılmasına karar verdi.

    Soruşturma dosyasına göre Özcan, Ergenekon davasında 3 kez müebbet hapis ve 46 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı ve 14 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

        Ancak bilgisayarından çıktığı iddia edilen belgelerle suçlanan Özcan'ın bir bilgisayarı yoktu. Üstelik bilgisayar kullanmayı dahi bilmiyordu... Özcan, 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra yapılan yeniden yargılama ile beraat etti.

        Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ'nün eski hâkim ve savcıları, Özcan'ı "hürriyetinden yoksun kılma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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