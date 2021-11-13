CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iftira attığı ortaya çıktı!

"1- Eski Meclis Başkanı olması hasebiyle, TBMM Başkanlığı tarafından #İsmailKahraman'a tahsis edilen binek araç, fiyatıyla dudak uçuklatan Audi A8 marka otomobil mi? Bu aracın aylık kirası; KDV hariç, 27 bin lira mı?

2- Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın emrine verilen lüks #Audi A8 şu an nerededir? Kahraman'ın otomobili için ayrıca ayda 10 bin litre akaryakıt mı tahsis ediliyor? Ayda bu akaryakıtın ne kadarı harcanıyor? Nedir bu Audi A8 sevdası? Bu saltanat sürmek değil midir?

3- Audi A8'le gezip tozmak kul hakkına girmek değil midir? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenilmiş olmuyor mu? CHP iktidarında #AudiA8 saltanatına son verilecek!"