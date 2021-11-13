CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iftira attığı ortaya çıktı!

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletcvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gibi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde araç tahsisinin söz konusu olmadığı belirtildi.
TBMM'DEN YALANLAMA
Yapılan açıklamada, "Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
CHP'Lİ MAHMUT TANAL ÖZÜR DİLEMELİ
Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman da sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir basın açıklaması paylaştı.
İşte o açıklama: