PKK elebaşı Duran Kalkan'ın CHP ve İYİ Parti'ye gönderdiği tezkere mesajı ortaya çıktı! "Erdoğan'ı indirmek için..."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 26 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terörle mücadeleye karşı oy kullanan CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bir skandala daha imza atarak 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini iddia etti.

PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'IN MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Skandala tepkiler yükselirken PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ve İYİ Parti'ye 25 Ekim'de bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.