Okul ara tatili ne zaman 2021? MEB Kasım ara tatili, sömestr, 15 tatil hangi tarihte? Üniversiteler ara tatil yapacak mı?

Milyonlarca öğrenci Okullar ara tatile ne zaman giriyor? Sorusuna yanıt arıyor. 6 Eylül'de yüzyüze eğitime başlayan ilkokul ve lise öğrencileri ne zaman tatil yapacaklarını merak ederken üniversiteliler de ara tatil yapıp yapmayacaklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüzyüze eğitimin covid 19 önlemleri kapsamında tüm hızıyla devam ettiğini ve yüzyüze eğitimin biteceğine yönelik iddialara itibaren edilmemesi gerektiğini vurguladı. Peki MEB Kasım ara tatili sömestr, 15 tatil ne zaman? Üniversitelerde ara tatil var mı? İşte ayrıntılar…
OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki gelişimleri için gerekli olan öğretmen seminerlerini EBA üzerinden gerçekleştirmişti. Bu yılda benzer şekilde öğretmen seminerleri internet üzerinden yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz detaylı seminer programını duyurmadı.