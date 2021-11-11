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    • 11.11.2021 14:49
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    AÖL 8 dönem şartı nedir, ne anlama gelir? Açık liseden kaç senede mezun olunacak? MEB son dakika 18 yaş üstü için 8 dönem şartı kalktı mı?

    AÖL 8 dönem şartı hakkında aramalar hız kazandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı. Bu gelişmelerin ardından açık lise mezuniyet şartları merak edilmeye başlandı. Peki, AÖL 8 dönem şartı nedir, ne anlama gelir? Açık liseden kaç senede mezun olunacak? MEB son dakika 18 yaş üstü için 8 dönem şartı kalktı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖL 8 dönem şartı nedir, ne anlama gelir? Açık liseden kaç senede mezun olunacak? MEB son dakika 18 yaş üstü için 8 dönem şartı kalktı mı?

    Açık Lise sınavları için geri sayım yapan adaylar için MEB tarafından son dakika duyuru yayınlandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı illere gönderildi. Son dakika açıklamada, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı. Peki, AÖL 8 dönem şartı nedir, ne anlama gelir? Açık liseden kaç senede mezun olunacak? MEB son dakika 18 yaş üstü için 8 dönem şartı kalktı mı? İşte detaylar!

    Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı.

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı illere gönderildi. Yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor.



    Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.

    18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.



        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkân sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        2 YILDA OKULLARINI BİTİREBİLECEK

        Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu:
        "18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkân sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."

        18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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        Haberler Güncel AÖL 8 dönem şartı nedir, ne anlama gelir? Açık liseden kaç senede mezun olunacak? MEB son dakika 18 yaş üstü için 8 dönem şartı kalktı mı?
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