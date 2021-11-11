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Haberler Güncel Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Türk savunma sanayi yerli ve milli silah üretimine hız kesmeden devam ediyor. İnsansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için geliştirilen Fedai, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

11.11.2021 14:13 - Son Güncelleme: 11.11.2021 14:13
Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için yerli olarak geliştirilen Mobil Havada İmha Platformu Fedai ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle ortaya çıkarılan ve ilk uçuşta kullanılan Fedai ile çoklu ve tekli fırlatma sisteminden atılmasına yönelik konsept çalışmaların maketleri, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda sergilendi.

Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fedai çalışmalarının gündeme gelmesinden kısa süre sonra ilk uçuşu gerçekleştirdikleri platformu anı olarak sakladıklarını ve fuarda sergilediklerini söyledi.

Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Bu kısa sürede Fedai'ye yurt dışından ciddi talep geldiğini ve bunları karşılamaya yönelik hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Canlı, "Fedai'yi karbondan üretmeye başladık. İlk 10 araç seri imalattan çıktı. Araca yüklü çoklu fırlatma versiyonuna daha çok talep geliyor. Bu modeli hazırladık. 5 araçlık bir takımda 1 adet komuta kontrol, 1 adet radar, jammer ve termal kamera sistemlerinin olduğu, 3 tane fırlatma sistemi taşıyan kamyon şeklinde bir konsepti dünya pazarına teklif ediyoruz." dedi.

Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Bir Güneydoğu Asya ülkesinden gelen talep doğrultusunda 5 bin metre irtifaya çıkan modeli çalışmaya başladıklarını bildiren Canlı, şunları kaydetti:

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