Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı

Bu kısa sürede Fedai'ye yurt dışından ciddi talep geldiğini ve bunları karşılamaya yönelik hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Canlı, "Fedai'yi karbondan üretmeye başladık. İlk 10 araç seri imalattan çıktı. Araca yüklü çoklu fırlatma versiyonuna daha çok talep geliyor. Bu modeli hazırladık. 5 araçlık bir takımda 1 adet komuta kontrol, 1 adet radar, jammer ve termal kamera sistemlerinin olduğu, 3 tane fırlatma sistemi taşıyan kamyon şeklinde bir konsepti dünya pazarına teklif ediyoruz." dedi.