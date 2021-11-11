Nam-ı diğer: Katil! Resmen talep yağıyor! Fedai ilk uçuşunu yaptı
Türk savunma sanayi yerli ve milli silah üretimine hız kesmeden devam ediyor. İnsansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için geliştirilen Fedai, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
11.11.2021 14:13
- Son Güncelleme: 11.11.2021 14:13
Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fedai çalışmalarının gündeme gelmesinden kısa süre sonra ilk uçuşu gerçekleştirdikleri platformu anı olarak sakladıklarını ve fuarda sergilediklerini söyledi.
Bu kısa sürede Fedai'ye yurt dışından ciddi talep geldiğini ve bunları karşılamaya yönelik hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Canlı, "Fedai'yi karbondan üretmeye başladık. İlk 10 araç seri imalattan çıktı. Araca yüklü çoklu fırlatma versiyonuna daha çok talep geliyor. Bu modeli hazırladık. 5 araçlık bir takımda 1 adet komuta kontrol, 1 adet radar, jammer ve termal kamera sistemlerinin olduğu, 3 tane fırlatma sistemi taşıyan kamyon şeklinde bir konsepti dünya pazarına teklif ediyoruz." dedi.