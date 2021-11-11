Muhalefetin Türkiye'si nasıl olurdu? İstanbul'da kaos var: Avrasya- Marmaray-YSS Köprüsü ve yeni havalimanları yok

Ülke için yapılan her projeye karşı çıkan, Avrupa'da zirveye oynayan İstanbul Havalimanı'nı bile engellemeye çalışan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasına Kanal İstanbul tehdidini sürdürerek "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek" demişti.

TÜRKİYE'DE KAOS OLURDU

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri sonrası CHP zihniyetinin Türkiye idealinin fotoğrafı A Haber canlı yayınında çekildi.