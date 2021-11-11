Muhalefetin Türkiye'si nasıl olurdu? İstanbul'da kaos var: Avrasya- Marmaray-YSS Köprüsü ve yeni havalimanları yok

Ülke için yapılan her projeye karşı çıkan, Avrupa'da zirveye oynayan İstanbul Havalimanı'nı bile engellemeye çalışan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasına Kanal İstanbul tehdidini sürdürerek "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek" demişti.
TÜRKİYE'DE KAOS OLURDU
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri sonrası CHP zihniyetinin Türkiye idealinin fotoğrafı A Haber canlı yayınında çekildi.
Türkiye'nin kronikleşen birçok sorununa çözüm üreten projelerin hayata geçmeyeceği muhalefet Türkiye'sinde bir kaos ikliminin olacağı görüldü.
İşte CHP'nin başını çektiği muhalefetin iktidarında Türkiye gerçeği;
*Osman Gazi Köprüsü ve otoyollar yok!
İzmir 8 saat, 100 KM uzakta, trafik kaos
Bölge ekonomisi gelişmemiş
Bölünmemiş yollarda her gün can kayıpları var